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Члены ПАСЕ клятвенно все последние полгода обещали Киеву не восстанавливать полномочия российской делегации до выполнения всех требований, но самым наглым образом обманули.

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев.

Многие из нас разочарованы, нас обманули, нам обещали что, полные полномочия не будут восстановлены без соблюдения всех требований. История нас рассудит, история сама решит, как все будет развиваться,- посетовал Ариев.

Украинец призвал ПАСЕ не позориться окончательно и принять соответствующие поправки, хоть как-то ограничивающие делегацию России в правах, сообщает РИА Новости.

Я теперь прекрасно понял, почему у нас нет торжеств по поводу 70-летнего юбилея Совета Европы. Потому что праздновать нечего, мы видим здесь, в основном, лицемерие, — сказал он.

ПАСЕ в ночь на 25 июня впервые за последние годы пригласила российскую делегацию на полных правах участвовать в ближайшей сессии.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил условия, выставленные РФ для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) её делегации, со сценой с детьми-попрошайками из советского фильма «12 стульев», в экранизации Леонида Гайдая, писал News.ru.