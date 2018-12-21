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Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ

Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Группа стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию расследовать нарушение прав человека в Чечне. С соответствующим заявлением выступили Бельгия, Британия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.

«Представленные (в докладе представителя „Московского механизма“ ОБСЕ Вольфганга Бенедека. — News.ru) доказательства чётко подтверждают верность утверждений об очень серьёзных нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека в Чеченской Республике», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии США при ОБСЕ.

В документе говорится про травлю и преследования, незаконные или произвольные задержания и аресты, пытки, насильственные исчезновения, а также внесудебные расправы.

«Жертвами являются, в частности, ЛГБТИ-лица, правозащитники, юристы, независимые СМИ и организации гражданского общества. Кроме того, в докладе отмечается, что „существует атмосфера безнаказанности, которая наносит ущерб любой ответственности за нарушения прав человека“», — говорится в заявлении.

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях, пытках и убийствах представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Также в СМИ говорилось о массовых казнях в Грозном, произведённых в ночь на 26 января 2017 года. Глава республики Рамзан Кадыров отрицал обвинения.

Как писал News.ru, в ноябре министр по национальной политике и внешним связям Чечни Джамбулат Умаров заявил, что республика готова создать все условия для работы специальной миссии ОБСЕ. По его мнению, инициирование со стороны международной организации  «Московского механизма» для изучения ситуации в сфере обеспечения прав человека в Чечне является «поиском призраков». Умаров заверил, что таких проблем в республике нет.


#чечня #ОБСЕ #правачеловека #расследование
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