Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что военным удалось сбить беспилотный летательный аппарат украинских силовиков в Донбассе.
Устройство типа «Фантом» было уничтожено в районе подконтрольного ЛНР посёлка Голубовское. Фото и видео, которые были сделаны вражеским беспилотником, проверят военные специалисты, передаёт
Ранее власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) обвинили украинских военных в подготовке провокации. По данным народной милиции ДНР, бойцы ВСУ собираются сорвать новое соглашение по перемирию. Украинские силовики намерены обстрелять собственные позиции в районе Авдеевки, а также инфраструктуру в близлежащих населённых пунктах. Освещать это мероприятие будут журналисты из Киева, писал News.ru.