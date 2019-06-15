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Массовые сбои в подаче электричества произошли в Аргентине и Уругвае. Проблемы с сетями оставили без света около 48 млн жителей обоих государств.

Масштабный cбой в системе электрических сетей оставил всю Аргентину и Уругвай без электричества, — сообщает энергетическая компания Edusur на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Ранее News.ru сообщал, что...