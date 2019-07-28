https://static.news.ru/photo/aaa2b038-b13c-11e9-a62a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Психоактивные таблетки метилендиоксиметамфетамина в виде президента США Дональда Трампа обнаружили на испанском курорте Ибица.

По предварительным данным, такой наркотик производят в Амстердаме. Экстази с Трампом считается элитным и имеет высокую долю действующего вещества. Тысяча «голов Трампа» стоит около 1,2 тысячи фунтов (95 тыс руб. — News.ru).

Наркотические вещества в виде Дональда Трампа ранее находили на музыкальном фестивале Bestival, который состоялся на британском острове Уайт, а также в ночном клубе Гонконга. Доза активного вещества в них была превышена в два раза, пишет Daily Mail .

Отравившуюся наркотиками на Ибице трёхлетнюю россиянку выписали из больницы. Малышка находилась в клинике города Пальма-де-Майорка с четверга, 18 июля, в крайне тяжёлом состоянии. По словам родителей, девочка могла найти таблетку экстази на полу в доме, где они остановились. Ребёнка пришлось эвакуировать в больницу вертолётом. 20 июля врачи заметили улучшение в состоянии здоровья маленькой пациентки и заявили, что она вышла из критического состояния, писал News.ru.