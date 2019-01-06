Облава на наркоторговцев прошла в Израиле

https://news.ru/storage/news/310f4b4d0cc12af5a1d99203ef46d707/e7db08c0-17cc-41b5-934d-a6a54c714282_850.jpg Corinna Kern/dpa/Global Look Press

Десятки жителей на юге Израиля арестованы в рамках дела о торговле наркотиками, сообщает местная полиция. По данным правоохранителей, несколько месяцев назад в банду наркоторговцев был внедрён агент, который собрал доказательства, необходимые для предъявления обвинения 40 злоумышленникам.

В их числе оказался 14-летний мальчик, который продавал разные виды наркотических веществ, рассказали полицейские. Утром 6 января все подозреваемые были арестованы, расследование продолжается, говорится в аккаунте стражей порядка в Twitter.

במהלך החודשים האחרונים הופעל במרחב לכיש סוכן סמוי בקרב סוחרי סמים. הסוכן אסף ראיות מפלילות נגד 40 תושבי הדרום, בהם גם נער בן 14, שסחרו בסמים מסוגים שונים. הבוקר בוצע גל מעצרים, במהלכו נעצרו כל החשודים. הם הועברו לחקירה ובהמשך יובאו לדיון בהארכת מעצרם — משטרת ישראל (@IL_police) 6 января 2019 г.

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