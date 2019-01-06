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Облава на наркоторговцев прошла в Израиле

Corinna Kern/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Десятки жителей на юге Израиля арестованы в рамках дела о торговле наркотиками, сообщает местная полиция. По данным правоохранителей, несколько месяцев назад в банду наркоторговцев был внедрён агент, который собрал доказательства, необходимые для предъявления обвинения 40 злоумышленникам.

В их числе оказался 14-летний мальчик, который продавал разные виды наркотических веществ, рассказали полицейские. Утром 6 января все подозреваемые были арестованы, расследование продолжается, говорится в аккаунте стражей порядка в Twitter.

Ранее News.ru сообщал о приговоре для наркоторговца в Белоруссии. Мужчину осудили на 15 лет тюрьмы.


#полиция #наркотики #израиль #аресты #наркоторговля
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