Напавший на мэра Гданьска объяснил свой поступок местью

Мужчина, ранивший ножом мэра польского города Гданьск Павла Адамовича во время благотворительного концерта, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался.
По данным телеканала TVN24, следователи допросили 27-летнего подозреваемого сразу же после задержания. Он не стал отрицать, что нанёс удар ножом градоначальнику, пояснив, что планировал убийство из мести.
Как сообщили многочисленные очевидцы трагедии, именно это злоумышленник и кричал со сцены перед нападением на Адамовича.
Издание также выяснило, что в 2013 году подозреваемый был арестован за ограбления четырёх банков в Гданьске и приговорён к пяти с половиной годам тюрьмы. Наказание он счёл слишком суровым, а также неоднократно жаловался на жестокое обращение в колонии. Вину он возложил на Адамовича, так как в то время у власти находилась ныне оппозиционная партия «Гражданская платформа», членом которой тогда был нынешний мэр Гданьска.
Ранее News.ru писал о том, что Павел Адамович получил несколько ножевых ранений во время благотворительного концерта. Неизвестный мужчина совершил нападение во время фейерверка. Один удар ножа пришёлся на живот, второй — на грудную клетку, в область сердца.