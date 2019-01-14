Напавший на мэра Гданьска объяснил свой поступок местью

https://news.ru/storage/news/41c51b739b34f2bcebcb63b65822ce3b/2011b3d7-f06e-4958-a53b-e2045fcc5361_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мужчина, ранивший ножом мэра польского города Гданьск Павла Адамовича во время благотворительного концерта, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался.

По данным телеканала TVN24, следователи допросили 27-летнего подозреваемого сразу же после задержания. Он не стал отрицать, что нанёс удар ножом градоначальнику, пояснив, что планировал убийство из мести.

Как сообщили многочисленные очевидцы трагедии, именно это злоумышленник и кричал со сцены перед нападением на Адамовича.

Издание также выяснило, что в 2013 году подозреваемый был арестован за ограбления четырёх банков в Гданьске и приговорён к пяти с половиной годам тюрьмы. Наказание он счёл слишком суровым, а также неоднократно жаловался на жестокое обращение в колонии. Вину он возложил на Адамовича, так как в то время у власти находилась ныне оппозиционная партия «Гражданская платформа», членом которой тогда был нынешний мэр Гданьска.

Ранее News.ru писал о том, что Павел Адамович получил несколько ножевых ранений во время благотворительного концерта. Неизвестный мужчина совершил нападение во время фейерверка. Один удар ножа пришёлся на живот, второй — на грудную клетку, в область сердца.