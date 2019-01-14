Напавший на мэра Гданьска не был аккредитован как журналист

Мужчина, напавший с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича во время концерта, не был аккредитован как журналист, несмотря на имевшееся у него удостоверение СМИ.
По словам представителя организаторов мероприятия Вавжинеца Рыбака, были проверены все списки и ни в одном из них не было указано имя злоумышленника, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что мужчина, ранивший политика, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался. Следователи допросили 27-летнего подозреваемого сразу же после задержания. Он не стал отрицать, что нанёс удар ножом градоначальнику, пояснив, что планировал убийство из мести.