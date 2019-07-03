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Министерство финансов Казахстана предоставит налоговые «каникулы» жителям Арыси после взрыва арсенала боеприпасов.

Работа по предоставлению отсрочки и рассрочки налогоплательщикам, имеющим задолженности, будет вестись в упрощённом порядке, к ним не будут применяться принудительные меры по взысканию. Кроме того, в регионе будут приостановлены выездные налоговые проверки и другие формы контроля, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, железнодорожное сообщение через Арысь, которое было прервано после взрывов на складах воинской части, восстановлено.