Найден второй чёрный ящик разбившегося Boeing 737 Max

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Индонезийские водолазы обнаружили второй, голосовой бортовой самописец пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, который разбился в октябре прошлого года.

О его состоянии информации пока нет, однако если регистратор не повреждён, то считанные с него данные помогут установить точную причину крушения лайнера. Кроме того, дайверы нашли ещё несколько останков погибших, сообщает Associated Press со ссылкой на замминистра по морским делам Индонезии Ридвана Джамалуддина.

Как писал News.ru, 29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в город Панкалпинанг, упал в море спустя 13 минут после взлёта. На борту находились 189 человек, все они погибли. 5 ноября специалисты расшифровали данные с параметрического самописца, однако они не помогли установить истинную причину катастрофы.