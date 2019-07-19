Японцев предупредили о приближении мощных ливней. Главное метеорологическое управление страны объявило наивысший уровень угрозы. Он будет действовать в городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки.
Ливни являются беспрецедентными, каких ещё никогда не было, — говорится в заявлении управления, которое приводит РИА Новости.
По данным метеорологов, ливни вызваны тайфуном «Данас», который обрушился на юго-запад Японии. Жителей призвали срочно эвакуироваться. Ранее наивысший уровень опасности был объявлен в США в связи с торнадо. News.ru писал, что вихри могут задеть штаты Техас и Оклахома. Опасности подвергаются более 2 млн человек.