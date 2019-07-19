https://static.news.ru/photo/340c690e-aab2-11e9-8324-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Японцев предупредили о приближении мощных ливней. Главное метеорологическое управление страны объявило наивысший уровень угрозы. Он будет действовать в городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки.

Ливни являются беспрецедентными, каких ещё никогда не было, — говорится в заявлении управления, которое приводит РИА Новости .

По данным метеорологов, ливни вызваны тайфуном «Данас», который обрушился на юго-запад Японии. Жителей призвали срочно эвакуироваться. Ранее наивысший уровень опасности был объявлен в США в связи с торнадо. News.ru писал, что вихри могут задеть штаты Техас и Оклахома. Опасности подвергаются более 2 млн человек.