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«Нафтогаз» допускает новые иски против «Газпрома»

РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Главный исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в его компании допускают появление новых судебных исков по взысканию активов с «Газпрома».

Юрий Витренко рассказал, что «Нафтогаз» ожидает в январе 2019 года судебное заседание в Нидерландах по принудительному взысканию активов с «Газпрома», а в феврале планируется аналогичное заседание в Великобритании.

«Еще есть ряд юрисдикций, где в ближайшее время, скорее всего, мы тоже инициируем принудительное взыскание», — заявил Витренко на странице «Нафтогаза» в Twitter.

С лета 2018 года украинская компания пытается взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнении решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, в котором обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. В марте «Газпрому» удалось обжаловать данное решение. А 30 мая украинская государственная компания объявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом её ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Ранее News.ru писал, что украинское правительство должно было компенсировать группе НАК «Нафтогаз Украины» 102,9 млрд гривен, но этого не произошло. Компания начнет 2019 год с минимальным остатком денег на счетах, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также находятся проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС.


#украина #россия #Газпром #Нафтогаз
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