https://static.news.ru/photo/b41d166a-8f1a-11e9-8703-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для населения и других потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в июне стоимость газа составит 5553,89 гривен за тысячу кубометров без учёта НДС, доставки и наценки поставщика. Таким образом, цена на газ снизится на 7,3%.

Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5% и составила около $300 за тысячу кубометров. Повышение стоимости голубого топлива для населения было главным требованием Международного валютного фонда для предоставления Киеву очередного кредита.

Украина прекратила покупать газ у России в ноябре 2015 года. Киев заполняет хранилища топливом, приобретённым по реверсу в Европе.

Как писал News.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что российская сторона готова обсудить прямые поставки углеводородов на Украину, причём для конечного потребителя голубое топливо может быть дешевле на 25%. В «Нафтогазе» отвергли предложение партнёров, посчитав его слишком «причудливым».