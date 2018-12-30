«Нафтогаз» назвал сумму «долга» «Газпрома»

https://news.ru/storage/news/9e6a9c08abfed1920e433a93d57f1428/f657cbf7-fe9e-4515-9972-55925d5f329d_850.jpg Gazprom/via Globallookpress.com

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к российскому «Газпрому» в рамках судебных процессов.

Андрей Коболев в статье для «Экономической правды» написал, что украинская компания планирует взыскать $2,1 млн после выигранного арбитража в Стокгольме.

В качестве компенсации украинская компания рассчитывает арестовать активы российского холдинга в Европе, в частности, акции компаний, которые владеют «Северным потоком», «Северным потоком — 2» и «Голубым потоком».

Глава «Нафтогаза» также добавил, что его компания подала иск против Российской Федерации «за захват» активов украинской газовой монополии в Крыму на сумму более $5 млрд.

Ранее News.ru писал, что «Нафтогаз» ведёт переговоры с рядом иностранных компаний об инвестировании в газотранспортную систему (ГТС) Украины, одна из них — американская. Глава украинской компании Андрей Коболев сообщил, что речь идёт об объёме инвестиций в несколько миллиардов долларов. Назвать компании он отказался.