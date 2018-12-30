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«Нафтогаз» назвал сумму «долга» «Газпрома»

Gazprom/via Globallookpress.com

в мире [ версия для печати ]

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к российскому «Газпрому» в рамках судебных процессов.

Андрей Коболев в статье для «Экономической правды» написал, что украинская компания планирует взыскать $2,1 млн после выигранного арбитража в Стокгольме.

В качестве компенсации украинская компания рассчитывает арестовать активы российского холдинга в Европе, в частности, акции компаний, которые владеют «Северным потоком», «Северным потоком — 2» и «Голубым потоком».

Глава «Нафтогаза» также добавил, что его компания подала иск против Российской Федерации «за захват» активов украинской газовой монополии в Крыму на сумму более $5 млрд.

Ранее News.ru писал, что «Нафтогаз» ведёт переговоры с рядом иностранных компаний об инвестировании в газотранспортную систему (ГТС) Украины, одна из них — американская. Глава украинской компании Андрей Коболев сообщил, что речь идёт об объёме инвестиций в несколько миллиардов долларов. Назвать компании он отказался.


#украина #россия #Газпром #Нафтогаз #претензии
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