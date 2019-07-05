https://static.news.ru/photo/9c28071c-9f15-11e9-9b9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: gazpromphotos/instagram

Украинская компания «Нафтогаз» будет вынуждена обратиться в суд, чтобы потребовать компенсацию в случае прекращения транзита газа по украинской территории с 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

На своей странице в Facebook oн ответил на критику главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявив, что Киев, как никто другой, заинтересован в сохранении транзита российского газа.

Мы будем продолжать занимать консолидированную с Европой конструктивную позицию на переговорах о продлении транзита. Мы хотим, чтобы транзит был. Но если транзита не будет ... то мы через международный арбитраж будем требовать компенсацию. На это у нас есть достаточно юридических оснований, — заключил он.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, напоминает РИА Новости .

Ранее Витренко заявлял, что вопрос транзита нельзя решить на уровне двусторонних переговоров «Нафтогаза» и «Газпрома», к ним также должны быть привлечены представители Европейской комиссии, писал News.ru.