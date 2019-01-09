«Нафтогаз» готов пересмотреть иск к «Газпрому»

https://news.ru/storage/news/54a190173f0ace72eb27a33404ab6169/c81b684f-5503-4978-ac13-50a178ab3856_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что компания может пересмотреть иск к «Газпрому» на сумму более $12 млрд, но только при заключении нового долгосрочного контракта.

«Мы говорим российским коллегам: если вы не хотите транспортировать газ через ГТС Украины, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, мы готовы пересмотреть иск или отказаться от него», — сказал Коболев в интервью Пятому каналу.

С лета 2018 года украинская компания пытается взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Стокгольмский арбитраж в декабре обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. В марте «Газпрому» удалось обжаловать данное решение. А 30 мая украинская государственная компания объявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом её ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Ранее News.ru писал, что власти Украины резко повысили цены на коммунальные услуги. Решение о повышении стоимости было принято во время заседаний правительства, которые прошли 10−11 декабря прошлого года. Его исполнила национальная комиссия. Например, цены на отопление увеличились на 23,5%.