https://static.news.ru/photo/c1ccd3a0-9847-11e9-bc1f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

В День независимости США, который традиционно отмечается в стране 4 июля, в Вашингтоне в небо будет поднят надувной шар, изображающий американского президента Дональда Трампа в виде злого младенца.

Активисты антивоенного движения Code Pink получили разрешение на его запуск, сообщает издание Hill.

«Малыша Трампа» поднимут в небо за несколько часов до того, как Трамп выступит с обращением к нации в Белом доме.

Где именно будет поднята надувная конструкция — на Национальной аллее, где в День независимости США пройдут праздничные мероприятия, или в ином месте, — пока неизвестно.

В ходе акций протеста в связи с визитом Трампа в Великобританию 4 июля местные активисты запустили на парламентской площади в центре Лондона шестиметровый воздушный шар в виде одетого в подгузник младенца Трампа с мобильным телефоном в руке, писал News.ru.