В День независимости США, который традиционно отмечается в стране 4 июля, в Вашингтоне в небо будет поднят надувной шар, изображающий американского президента Дональда Трампа в виде злого младенца.
Активисты антивоенного движения Code Pink получили разрешение на его запуск, сообщает издание Hill.
«Малыша Трампа» поднимут в небо за несколько часов до того, как Трамп выступит с обращением к нации в Белом доме.
Где именно будет поднята надувная конструкция — на Национальной аллее, где в День независимости США пройдут праздничные мероприятия, или в ином месте, — пока неизвестно.
В ходе акций протеста в связи с визитом Трампа в Великобританию 4 июля местные активисты запустили на парламентской площади в центре Лондона шестиметровый воздушный шар в виде одетого в подгузник младенца Трампа с мобильным телефоном в руке, писал News.ru.