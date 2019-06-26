https://static.news.ru/photo/f601f8fa-97ff-11e9-98fc-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Его главой назначен заместитель руководителя офиса украинского лидера Руслан Рябошапка. Кроме него, туда вошли представители различных неправительственных организаций и деловых ассоциаций, например главы Transparency International Ukraine, Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации. Кроме них, в обновлённом составе присутствуют члены общественных организаций, таких как «Центр противодействия коррупции» и «Центр политико-правовых реформ».

По данным пресс-службы украинского лидера, статус наблюдателей в совете получили представители агентства США по международному развитию, Всемирного банка, программы развития ООН, антикоррупционной инициативы Европейского союза на Украине и многих других. Первое его заседание состоится уже в ближайшее время, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что Зеленский пригласил владельца сервиса Viber Хироши Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета.