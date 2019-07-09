https://static.news.ru/photo/cb50d394-a22a-11e9-a945-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/Nacrada

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведёт проверку телеканала NewsOne. Это связано с попыткой провести телемост Киев — Москва.

Пришло время для абсолютно жёстких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности, — сказал член Нацсовета Сергей Костинский.

Будет создана рабочая группа с привлечением представителей СБУ, СНБО, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также регулятор обратится к Верховной раде с просьбой внести в закон «О телевидении и радиовещании» изменения, предусматривающие полномочия Нацсовета в приостановке действия лицензий СМИ при выявлении нарушений.

Ранее телеканалы «Россия 1» и NewsOne согласовали проведение телемоста. Это вызывало недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила дело о покушении на совершение госизмены.

Телемост «Нам надо поговорить» был намечен на 12 июля. Разговор должен был пойти вокруг острых проблем между государствами, но без политиков.

Как писал News.ru, Сергей Костинский опроверг слова вице-премьера страны Вячеслава Кириленко о возможности лишения лицензии телеканала NewsOne из-за планируемого проведения телемоста с Россией.