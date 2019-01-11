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Нацистский надзиратель умер в доме престарелых

Яков Палий nezavisen.mk

Яков Палий

в мире [ версия для печати ]

Бывший надзиратель нацистского концентрационного лагеря Яков Палий скончался в возрасте 95 лет в доме престарелых в Германии.

Палий был выходцем с Украины. В 1949 году он иммигрировал в США и получил там гражданство, скрыв своё нацистское прошлое.

В 2000-х годах выяснилось, что он служил в охране концлагеря в Польше. Палий был обвинён в массовом убийстве шести тысяч евреев, пишет «360».

В 2003 году он был арестован правоохранительными органами США, лишён гражданства и отправлен в Германию. Там на него завели уголовное дело, которое было закрыто в 2016 году из-за отсутствия фактических доводов для его возобновления.

Как ранее писал News.ru, рекордное количество людей посетило в прошлом году польский музей Аушвиц-Биркенау, расположенный на территории бывших немецких концлагерей в городе Освенцим. В основном это поляки, американцы и жители стран Европы. Россияне приезжают сюда крайне редко.


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