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Националисты выдвинули кандидата на выборах на Украине

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинские националисты выдвинули единым кандидатом на президентских выборах бывшего вице-спикера Верховной рады Руслана Кошулинского, замглавы партии «Свобода». Лидер организации Олег Тягнибок от выдвижения своей кандидатуры отказался.

Кошулинский, по словам Тягнибока, руководил государством в переломный для Украины момент в 2014 году. Он также напомнил, что политик принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2015–2016 годах.

«Президент-националист сможет поставить наконец точку в коррупции и олигархате», — подчеркнул лидер «Свободы».

Сам кандидат в ходе выступления на съезде пообещал в случае победы на выборах «инициировать изменение бесплодных Минских соглашений и "нормандского формата" на "будапештский формат"». Он добавил, что планирует заключить договоры с Британией и США для получения летального оружия.

Ранее кандидатом на очередных выборах президента Украины была выдвинута Юлия Тимошенко. Политик прочно лидирует в предвыборных рейтингах. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё, писал News.ru.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. 


#украина #националисты
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