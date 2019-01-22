Националисты выдвинули кандидата на выборах на Украине

Украинские националисты выдвинули единым кандидатом на президентских выборах бывшего вице-спикера Верховной рады Руслана Кошулинского, замглавы партии «Свобода». Лидер организации Олег Тягнибок от выдвижения своей кандидатуры отказался.
Кошулинский, по словам Тягнибока, руководил государством в переломный для Украины момент в 2014 году. Он также напомнил, что политик принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2015–2016 годах.
«Президент-националист сможет поставить наконец точку в коррупции и олигархате», — подчеркнул лидер «Свободы».
Сам кандидат в ходе выступления на съезде пообещал в случае победы на выборах «инициировать изменение бесплодных Минских соглашений и "нормандского формата" на "будапештский формат"». Он добавил, что планирует заключить договоры с Британией и США для получения летального оружия.
Ранее кандидатом на очередных выборах президента Украины была выдвинута Юлия Тимошенко. Политик прочно лидирует в предвыборных рейтингах. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё, писал News.ru.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта.