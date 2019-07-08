https://static.news.ru/photo/690a5150-a19f-11e9-bb7a-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: MEDVEDCHUKVV/facebook.com

Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука необходимо арестовать за попытку провести телемост между российским и украинским каналами. С соответствующим требованием националисты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Около 100 активистов партий «Национальный корпус» и «Свобода» устроили мероприятие у здания офиса украинского лидера, передаёт ТАСС .

Телемост «Нам надо поговорить» был намечен на 12 июля. Разговор должен был пойти вокруг острых проблем между государствами, но без политиков.

Как писал News.ru, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Покушение на совершение госизмены» в связи с намерением украинского канала провести телемост с Россией.