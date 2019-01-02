Национальные парки США утопают в мусоре

https://news.ru/storage/news/f2041c5ea401457bea0dfcee4692dd42/8b21993c-7691-4c71-89c1-1198fc146ffe_850.jpg Norbert Eisele-Hein/Global Look Press

Приостановка работы федерального правительства США привела к тому, что сотрудников национальных парков страны отправили в неоплачиваемый отпуск. Из-за этого в настоящее время некому заботиться о чистоте, и природные объекты буквально тонут в мусоре.

Дело в том, что сотрудники парков получают зарплату из бюджета, который никак не могут принять. Так называемый «шатдаун» начался 22 декабря 2018 года.

Сейчас в национальных парках переполнены общественные туалеты и валяется мусор. При этом, когда сотрудники закрывают наиболее загрязнённые участки, посетители начинают мусорить в других местах, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что верхняя и нижняя палаты Конгресса Штатов в ходе очередного заседания отказались предпринимать шаги для того, чтобы положить конец «шатдауну», который длится уже больше недели. Следующая сессия сената, в ходе которой конгрессмены попытаются принять бюджет страны, запланирована на 2 января.