НБУ обвинил «дочку» Сбербанка в отмывании доходов

https://news.ru/storage/news/390507cf80d13c3b33ec4578fbddb030/de4945e7-ee60-4ec9-aba7-007dcf8fb0b7_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный банк Украины (НБУ) в конце 2018 года оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,3 млн за нарушение законодательства. Решение было принято по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

По данным регулятора, банк «совершил рисковую деятельность» в сфере финансового мониторинга на сумму более $107 млн. «Дочка» Сбербанка на основании фиктивных документов выдавала наличные средства со счетов юридических лиц, которые могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства, заявили в НБУ.

По итогам проверки штрафы были также наложены на «Райффайзен банк Аваль», «Первый украинский международный банк», банк «Глобус» и «Банк Фамильный», сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что в ближайшие два года Украина должна выплатить по внешнему государственному долгу примерно $12 млрд, в том числе проценты. Об этом рассказал глава Нацбанка страны Яков Смолий. По его словам, без программы Мирового валютного фонда у украинской стороны нет доступа к иным каналам финансирования, среди которых средства Европейского Союза и Всемирного банка.