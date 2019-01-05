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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили БМП ВСУ в Донбассе

Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

в мире [ версия для печати ]

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил боевую машину пехоты БМП-2 на линии разведения сил и средств в Донбассе. Техника была зафиксирована во время облёта подконтрольной Киеву территории.

В СММ сделали вывод, что БМП принадлежит Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Полёт беспилотника осуществлялся 2 января на участке разведения в районе населённого пункта Золотого, сообщает РИА Новости.

Соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе контактная группа по урегулированию ситуации подписала в 2016 году.

Ранее News.ru писал, что возле линии соприкосновения была замечена мобильная бронегруппа ВСУ. Украинские силовики остановились в районе населённого пункта Жёлтое. В их распоряжении были четыре единицы БМП.


#донбасс #украина #оружие #ВСУ
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