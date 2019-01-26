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На волейбольной площадке в Афганистане прогремел взрыв

Xinhua Kabul/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Четыре мирных жителя погибли и 20 пострадали в результате взрыва на волейбольной площадке в северо-восточной провинции Баглан.

Как отмечает афганское агентство Pajhwok, инцидент произошёл на территории, контролируемой радикальным движением «Талибан». Ответственность за взрыв в настоящее время ещё никто на себя не взял.

Ранее News.ru писал, что кортеж губернатора афганской провинции Логар Анвара Ишакзая атаковали террористы. Жертвами боевиков стали восемь человек, десять получили ранения. Ответственность за рейд на колонну взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена на территории России). Злоумышленники направили начинённый взрывчаткой автомобиль в сторону гражданского транспорта и подорвали его.


#ВЗРЫВ #афганистан
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