https://static.news.ru/photo/6ac0acc6-aba7-11e9-a31a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lapin Oleksandr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Украины завела десять уголовных дел из-за правонарушений в день голосования. Об этом заявил советник главы МВД Иван Стойко.

По его словам, в правоохранительные органы поступило более 800 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Также в ряде округов назревает конфликтная ситуация.

Призываем не нарушать избирательное законодательство... Грубых чрезвычайных нарушений нет, — цитирует его « Интерфакс ».

Также в МВД отметили низкую явку на выборах и выразили надежду, что к вечеру ситуация изменится.

Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Как ранее сообщал News.ru, часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч участков 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым.