https://static.news.ru/photo/86a96eac-ad4e-11e9-963c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает компанию «Инженерный центр», которая проектировала пешеходный мост в Киеве, в растрате средств и превышении служебных полномочий.

Сейчас открыто криминальное производство по заявлению юристов проекта «Дави».

Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства, — цитирует RNS сообщение НАБУ.

«Инженерный центр» является исполнительным органом Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Церемония открытия моста состоялась 25 мая. На ней мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что использованное в его конструкции стекло способно выдержать нагрузку более тонны. В доказательство этого градоначальник вместе со своим братом Владимиром попрыгал на одном из участков моста. Однако спустят сутки на стеклянной поверхности появились повреждения. По данным мэрии, предварительная причина инцидента — вандализм. Позже в СМИ появились сообщения о новых трещинах, писал News.ru.