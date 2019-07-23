Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает компанию «Инженерный центр», которая проектировала пешеходный мост в Киеве, в растрате средств и превышении служебных полномочий.
Сейчас открыто криминальное производство по заявлению юристов проекта «Дави».
Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства, — цитирует RNS сообщение НАБУ.
«Инженерный центр» является исполнительным органом Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Церемония открытия моста состоялась 25 мая. На ней мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что использованное в его конструкции стекло способно выдержать нагрузку более тонны. В доказательство этого градоначальник вместе со своим братом Владимиром попрыгал на одном из участков моста. Однако спустят сутки на стеклянной поверхности появились повреждения. По данным мэрии, предварительная причина инцидента — вандализм. Позже в СМИ появились сообщения о новых трещинах, писал News.ru.