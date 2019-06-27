Неизвестные напали на кандидата в депутаты в Верховную раду Украины Артёма Семенихина. Политик с тяжёлыми травмами находится в реанимации.
Покушение произошло в городе Конотопа Сумской области, мэром которого он был раньше. Злоумышленники поджидали Семенихина на пути к дому. На мужчину напали около часа ночи и жестоко избили.
Место происшествия осматривали сотрудники городской полиции, усиленная следственно-оперативная группа, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория областной полиции и руководство главка.
Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Сумской области.
Артём Семенихин идёт как самовыдвиженец на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу.
Как писал News.ru, пять украинских партий могут пройти в Раду на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Лидером остаётся организация главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого центром «Социс» и комитетом избирателей Украины.