https://static.news.ru/photo/2baa9ada-98ae-11e9-ade2-fa163e074e61_1024.jpg Артём Семенихин Фото: Артём Семенихин/facebook.com

Неизвестные напали на кандидата в депутаты в Верховную раду Украины Артёма Семенихина. Политик с тяжёлыми травмами находится в реанимации.

Покушение произошло в городе Конотопа Сумской области, мэром которого он был раньше. Злоумышленники поджидали Семенихина на пути к дому. На мужчину напали около часа ночи и жестоко избили.

Место происшествия осматривали сотрудники городской полиции, усиленная следственно-оперативная группа, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория областной полиции и руководство главка.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Сумской области.

Артём Семенихин идёт как самовыдвиженец на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу.

Как писал News.ru, пять украинских партий могут пройти в Раду на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Лидером остаётся организация главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого центром «Социс» и комитетом избирателей Украины.