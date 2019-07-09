https://static.news.ru/photo/cabb93fc-a274-11e9-b360-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Бойко Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

На Украине на смену так и не состоявшемуся телемосту с Россией может прийти другой. Изменить географию телемоста предложил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Политик намерен организовать и провести телемост между Киевом и неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Вместе со своими коллегами по оппозиционному движению готов помочь в организации такого телемоста, — цитирует политика ТАСС.

Телемост Киев — Донбасс, в котором должны принять участие простые украинцы по обе стороны линии разграничения, Бойко назвал полезным и эффективным. При этом о конкретных сроках его проведения и где именно будут находиться студии, политик пока затруднился сказать.

Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко подверг критике решение своего сменщика на посту главы государства Владимира Зеленского отказаться от проведения в Киеве военного парада по случаю Дня независимости, писал News.ru.