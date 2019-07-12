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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Штаты не намерены покидать Афганистан и планируют наладить отношения с государством.

Мы не стремимся к заключению соглашения о выводе, мы стремимся к мирному соглашению. И мы стремимся к долгосрочным партнёрским отношениям с Афганистаном, — сказал американский представитель. Также Халилзад подчеркнул, что...