Генеральную прокуратуру и Нацполицию Украины попросили провести расследование установки бюста Жукова в Харькове и «привлечь виновных к ответственности». Инициатива поступила от Института национальной памяти.
Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019-го памятника, посвящённого Георгию Жукову, возбудить уголовное производство, — говорится в заявлении пресс-службы института.
Соответствующие письма направлены в ведомства.
Памятник снесли украинские националисты 2 июня. Радикалы заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Мэр города Геннадий Кернес назвал их «отбросами общества».
После сноса памятника полиция возбудила два уголовных дела. На этом фоне 19 июня горсовет Харькова принял решение вернуть одному из проспектов города прежнее название — проспект Маршала Жукова. Сам бюст восстановили 11 июля, писал News.ru.