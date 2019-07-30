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Крым набирает всё большую популярность среди путешествующих россиян. На это обратила внимание польская журналистка Ивона Трусевич. По её словам, на востребованность отдыха в Крыму влияет бюджетность данного туристического направления.

Она отметила, что на крымское побережье приезжают в основном малообеспеченные семьи. Авиабилеты на полуостров стали более доступными. Цены на них опустились примерно в полтора раза. Это стало возможным благодаря заморозке...