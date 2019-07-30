Решение конфликта в Донбассе должно идти «милитарным путём». Такое мнение высказал первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша. По его словам, нынешнее положение требует большей жёсткости, вплоть до того, что нужно убивать всех ополченцев, взявших в руки оружие.
Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. <...> Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то коллаборанты, то, пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия, — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».
Донбасс вышел из-под контроля Киева в 2014 году. Власти непризнанных ДНР и ЛНР провозгласили независимость, после чего ВСУ начали военную операцию.
Ранее посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил свой вариант по разрешению ситуации в Донбассе. По его мнению, для «освобождения» юго-востока Украины Киеву следует пойти по так называемому хорватскому сценарию. Дипломат пояснил, что на территорию ДНР и ЛНР необходимо ввести иностранных военнослужащих для разоружения Народной милиции, писал News.ru.