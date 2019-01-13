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На Украине появилась реклама «томос-тура» Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний

в мире [ версия для печати ]

На улицах украинских городов появились билборды, которые рекламируют «Томос для Украины» с изображением действующего президента Петра Порошенко и главы «новой церкви» Епифания.

«На улицах украинских городов появилось множество билбордов „Томос для Украины“. На щитах изображены действующий президент Петр Порошенко и глава новосозданной ПЦУ Епифаний», — сообщает «Страна.ua».

По информации издания, рекламные щиты установили в столице и во всех регионах. На них представлена надпись с описанием «перемоги» (победы) на красно-коричневом фоне с изображением Порошенко. Ранее публиковались только слоганы, например: «Поместная церковь — залог независимой Украины».

9 января томос для Украины был подписан всеми членами Константинопольского синода в Стамбуле. На следующий день документ был возращён на Украину. А позже Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницу.

Как писал News.ru, кандидат в президенты Украины Евгений Мураев раскритиковал главу Украины Петра Порошенко за «томос-тур». Он считает, что действующий президент Украины ведёт себя недостойно и своими действиями ежедневно добавляет несколько статей к своим преступлениям, нарушая равноправие граждан.


#украина #реклама #порошенко #автокефалия #томос
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