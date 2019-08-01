https://static.news.ru/photo/4601e05e-b484-11e9-9bef-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Андрей Богдан/facebook

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка опроверг появившуюся в СМИ информацию об отставке главы АП Андрея Богдана. По его словам, эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом он заявил в комментарии телеканалу НАШ .

Ранее сообщалось, что глава офиса Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию. Документ якобы был подан президенту 1 августа.

Как писал News.ru, вторая петиция за отставку главы офиса президента Украины Андрея Богдана набрала 25 тыс. подписей. Именно столько необходимо для начала процедуры рассмотрения обращения.