На Украине назвали свою армию недееспособной

https://news.ru/storage/news/4428e9afa551339e7bd31b7df0996ba2/8a82a3a9-93e4-40ad-941c-8a4c1dc7f2f8_850.jpg Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Святослав Стеценко заявил, что армия страны не в состоянии защитить свои территории, а воевать с Россией она способна только на словах.

Он отметил заявления киевских властей о том, что Украина владеет Крымом и Керченским проливом, однако напомнил, что ВСУ не смогли вытеснить Российскую армию с «территории Украины».

Об этом он сказал в эфире украинского телеканала NewsOne.

Как ранее писал News.ru, оборонные предприятия, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, снабжают бойцов ВСУ в Донбассе вооружением низкого качества.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, использование некачественного вооружения неоднократно приводило к смертям и ранениям украинских военных.