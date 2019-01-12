На Украине назвали свою армию недееспособной

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Святослав Стеценко заявил, что армия страны не в состоянии защитить свои территории, а воевать с Россией она способна только на словах.
Он отметил заявления киевских властей о том, что Украина владеет Крымом и Керченским проливом, однако напомнил, что ВСУ не смогли вытеснить Российскую армию с «территории Украины».
Об этом он сказал в эфире украинского телеканала NewsOne.
Как ранее писал News.ru, оборонные предприятия, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, снабжают бойцов ВСУ в Донбассе вооружением низкого качества.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, использование некачественного вооружения неоднократно приводило к смертям и ранениям украинских военных.