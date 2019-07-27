https://static.news.ru/photo/0b6e17cc-b075-11e9-90d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.kmu.gov.ua

Правительство Украины приняло решение о ликвидации офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Речь идёт о старой структуре в секретариате кабмина.

Ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, — говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Эти функции сейчас выполняет правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, пишет издание «Европейская правда» ,

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался за продолжение политики интеграции в Европейский союз. На встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском политик заявил, что «европейский путь» Украины должен привести к демократическим переменам и в России. Туск в свою очередь обещал, что ЕС продолжит предоставлять финансовую помощь Украине.