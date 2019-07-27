Правительство Украины приняло решение о ликвидации офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Речь идёт о старой структуре в секретариате кабмина.
Ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, — говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
Эти функции сейчас выполняет правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, пишет издание «Европейская правда»,
Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался за продолжение политики интеграции в Европейский союз. На встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском политик заявил, что «европейский путь» Украины должен привести к демократическим переменам и в России. Туск в свою очередь обещал, что ЕС продолжит предоставлять финансовую помощь Украине.