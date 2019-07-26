https://static.news.ru/photo/ffd6992e-afb7-11e9-a326-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Разумков Фото: Дмитрий Разумков/facebook

Украинские СМИ прочат место спикера Верховной рады главе партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову.

Об этом пишет издание «Украинская правда» в своём Telegram-канале. По его данным, Разумков является главным претендентом на пост председателя украинского парламента. На должность главы фракции «Слуга народа» претендуют глава штаба партии Александр Корниенко, полпред президента Украины Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук и член партии Давид Архамия.

На пост премьер-министра страны, как пишет издание, рассматривается кандидатура заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. По данным украинских СМИ, Зеленский провёл собеседование с возможными претендентами на эту должность.

Ранее News.ru писал о том, что после обработки 100% электронных протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.