USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,293 $   Brent59.09 $ Bitcoin3,559.17 $
МОСКВА-2°C12:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

На месте крушения Boeing 707 найден выживший член экипажа

OFFICIALSUSHMIT/twitter.com

в мире [ версия для печати ]

После крушения грузового Boeing 707 в Иране выжил один член экипажа — бортинженер. По его словам, в общей сложности на борту самолёта находились 16 человек.

К настоящему моменту на месте катастрофы найдены тела семерых погибших, передаёт агентство Fars. Что касается ещё восьми человек, то информация о них пока отсутствует.

В ОАО «МАМ» заявили, что самолёт Boeing 707 принадлежит одной из иранских авиакомпаний и полёты из Бишкека совершал регулярно. Накануне ночью он вылетел в Иран с 30 тоннами мяса на борту, сообщает 24.kg.

Иранские военные, в свою очередь, заявили, что самолёт принадлежал вооруженным силам страны, передаёт РИА Новости.

Boeing 707 разбился в иранской провинции Альброз. По предварительным данным, это произошло по вине пилотов, которые перепутали аэродромы. Вместо Пайяма они начали совершать посадку в Фатхе, не рассчитанном на такие воздушные суда. В результате самолет выкатился за пределы ВПП, пробил ограждение и въехал в жилой район.


#иран #кыргызстан #авиапроисшествия
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 10:10, 14 января 2019
Грузовой самолёт из Кыргызстана разбился в Иране
происшествия 09:41, 14 января 2019
Задымление двигателя сорвало рейс авиакомпании «ЮТэйр»
общество 23:17, 13 января 2019
Около сотни авиарейсов отменено и задержано в Москве
Лента новостей
общество 12:07
Стоматологи подлечили зубы поедавшему собак тигру
в мире 12:06
Напавший на музей в Бельгии связан с терактом в Париже
спорт 12:02
Вратарь сборной РФ приступил к тренировкам в Швейцарии
экономика 12:00
Сбербанк увеличил ставки по ипотеке
в мире 11:58
Зоозащитники уйдут из РФ ради слонов
Другие новости
в мире 12:06
Напавший на музей в Бельгии связан с терактом в Париже
в мире 11:58
Зоозащитники уйдут из РФ ради слонов
в мире 11:33
Япония ожидает визит Владимира Путина
в мире 11:27
Анкара: Белый дом совершает фатальную ошибку
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top