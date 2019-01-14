На месте крушения Boeing 707 найден выживший член экипажа

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После крушения грузового Boeing 707 в Иране выжил один член экипажа — бортинженер. По его словам, в общей сложности на борту самолёта находились 16 человек.

К настоящему моменту на месте катастрофы найдены тела семерых погибших, передаёт агентство Fars. Что касается ещё восьми человек, то информация о них пока отсутствует.

В ОАО «МАМ» заявили, что самолёт Boeing 707 принадлежит одной из иранских авиакомпаний и полёты из Бишкека совершал регулярно. Накануне ночью он вылетел в Иран с 30 тоннами мяса на борту, сообщает 24.kg.

Иранские военные, в свою очередь, заявили, что самолёт принадлежал вооруженным силам страны, передаёт РИА Новости.

Boeing 707 разбился в иранской провинции Альброз. По предварительным данным, это произошло по вине пилотов, которые перепутали аэродромы. Вместо Пайяма они начали совершать посадку в Фатхе, не рассчитанном на такие воздушные суда. В результате самолет выкатился за пределы ВПП, пробил ограждение и въехал в жилой район.