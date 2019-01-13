На границе США и Мексики нашли третий тоннель

Уже третий за месяц подземный тоннель обнаружен на границе США и Мексики. Мексиканская полиция считает, что десятиметровый тоннель использовался для контрабанды наркотиков.
«Тоннель нашли возле города Ногалес в штате Аризона», — сообщает The Hill.
Ранее News.ru писал, что Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которых планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что этот «суперпрочный забор» можно разрушить с помощью обычных инструментов.