https://static.news.ru/photo/9a78e448-9a49-11e9-b756-fa163e074e61_1024.jpg Фото: J Gerard Seguia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В филиппинском городе Валенсуэла пассажирский автобус столкнулся с внедорожником и перевернулся. Пострадали около 15 человек, восемь погибли.

ДТП произошло вечером 28 июня. Полиция сообщает, что водитель внедорожника замедлился, чтобы избежать скольжения во время ливня, и автобус въехал в заднюю часть автомобиля. В результате столкновения автобус врезался в бетонное заграждение и перевернулся на правый бок. Автомобиль сошёл с магистрали и приземлился в дренажный канал. Восемь пассажиров погибли на месте, а все пострадавшие в скором времени были доставлены в больницу, пишет Manila Bulletin .

По заявлению начальника полиции Валенсуэлы Чандру Намбио, виновником аварии может быть водитель автобуса, который превысил скоростной лимит, злоумышленника арестовали. Ему предъявят обвинения в лишении жизни по неосторожности, нанесении телесных повреждений и причинении морального ущерба.

Ранее News.ru писал о столкновении поездов на Филиппинах. Тогда в аварии пострадали 34 человека. Погибших не было. Инцидент произошёл в городе Кесон-Сити.