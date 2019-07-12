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На доме грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии появилась позорная табличка.

На ней было написано: «Здесь живет злой петух Георгий Габуния». Надпись несколько дней висела рядом с памятными досками великих людей, которые жили в этом доме, передаёт « КП ».

7 июля грузинский журналист в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом президент РФ Владимир Путин высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении Габунии, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.

Как писал News.ru, украинский телеведущий 24-го канала Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.