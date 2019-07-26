https://static.news.ru/photo/d997bd2e-afa8-11e9-9ad8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Около 150 полицейских Германии переброшены на поиски пропавших в середине июля россиянок. Они прочёсывают лес на востоке Мюнхена.

Девушек зовут Мария и Татьяна. Они исчезли 13 июля. В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по этому факту. Генеральное консульство РФ в городе находится в контакте с местными властями и выясняет обстоятельства случившегося.

Спасатели, кинологи и вертолёт с тепловизором направлены на поиски. Работа осложняется из-за аномально высокой температуры. Днём воздух разогревается до 35 градусов, из-за чего тепловой датчик не сможет передавать точные данные, сообщает Bild .

Ранее News.ru писал о том, что полиция ФРГ арестовала мужа убитой 41-летней россиянки и её дочери как главного подозреваемого.