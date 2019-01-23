Мюллер проверит связи Трампа со стрелковой ассоциацией США

Спецпрокурор Роберт Мюллер намерен проверить связь президента США Дональда Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией США.
Бывший помощник кампании Трампа Сэм Нюнберг рассказал телеканалу CNN о том, что при общении с командой Мюллера, который занимается расследованием о возможном вмешательстве России в президентские выборы США, многие заданные ему вопросы касались именно связи президента со стрелковой ассоциацией. Спецпрокуроров, в частности, интересовало начало отношений Трампа с организацией.
Ассоциация уже подвергалась тщательным проверкам. Подозрение вызывают расходы организации на Трампа, составляющие уже более $30 млн.
Ранее News.ru писал о том, что признания экс-юриста ФБР Джеймса Бэйкера о его личной вовлечённости в слежку за членом предвыборного штаба Картером Пейджем должны стать объектом расследования Сената, заявил президент США Дональд Трамп.