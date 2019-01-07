Мятежники ликвидированы в Габоне

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Полиция Габона ликвидировала двоих военных за организацию госпереворота в столице страны. Семеро подозреваемых задержаны.

Кроме того, были арестованы пятеро участников мятежа, в том числе организатор неудавшегося переворота, сообщает Reuters со ссылкой на правительство африканского государства.

Утром 7 января здание государственной радиостанции в Либревиле захватила группа военных в форме республиканской гвардии. Мятежники вышли в эфир, объявив о создании «Национального совета по восстановлению», и призвали людей поддержать восстание против президента Али бен Бонго Ондимбы.

Сам лидер Габона сейчас находится в Марокко, где восстанавливается после инсульта. В октябре он был госпитализирован во время визита в Саудовскую Аравию, с тех пор не появлялся в своей стране.

Ранее МИД РФ сообщил, что россияне не пострадали в результате попытки военного переворота, писал News.ru.