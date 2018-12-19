USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

МВФ утвердил новую программу помощи Украине

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики Киева объёмом $3,9 млрд, первый транш в рамках которой объёмом $1,4 млрд должен поступить до 25 декабря. Об этом сообщает Минфин Украины.

Новая программа МВФ поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда страна вынуждена преодолевать вызовы, обусловленные усилением давления со стороны России, президентскими и парламентскими выборами 2019 года, а также необходимостью пиковых выплат по внешнему долгу, говорится на сайте ведомства.

Программа МВФ будет охватывать продолжение фискальной консолидации для постоянного снижения долгового бремени, соблюдение Нацбанком политики гибкого обменного курса и жёсткой монетарной политики для снижения инфляции и дальнейшего накопления международных резервов.

Также программа предусматривает активизацию реформ по усилению администрирования налогов, реформ финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией. В ведомстве напомнили, что это десятая программа МВФ для Украины.

Решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время изучения успехов Украины в выполнении условий меморандума данной программы.

Как писал News.ru, ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна испытывает трудности с оплатой внешнего долга. По его мнению, в следующие два года Киеву придётся раскошелиться на миллиарды долларов, из-за чего в государстве сложилась «достаточно критическая ситуация».


#МВФ #украина
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
в мире 22:25, 9 декабря 2018
Военное положение обойдётся Киеву в миллиарды долларов
в мире 08:28, 9 декабря 2018
Нацбанк Украины ждут многомиллиардные выплаты
в мире 16:59, 24 ноября 2018
Первый транш МВФ для Украины превысит миллиард долларов
Лента новостей
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
Другие новости
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top