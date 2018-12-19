МВФ утвердил новую программу помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики Киева объёмом $3,9 млрд, первый транш в рамках которой объёмом $1,4 млрд должен поступить до 25 декабря. Об этом сообщает Минфин Украины.
Новая программа МВФ поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда страна вынуждена преодолевать вызовы, обусловленные усилением давления со стороны России, президентскими и парламентскими выборами 2019 года, а также необходимостью пиковых выплат по внешнему долгу, говорится на сайте ведомства.
Программа МВФ будет охватывать продолжение фискальной консолидации для постоянного снижения долгового бремени, соблюдение Нацбанком политики гибкого обменного курса и жёсткой монетарной политики для снижения инфляции и дальнейшего накопления международных резервов.
Также программа предусматривает активизацию реформ по усилению администрирования налогов, реформ финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией. В ведомстве напомнили, что это десятая программа МВФ для Украины.
Решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время изучения успехов Украины в выполнении условий меморандума данной программы.
Как писал News.ru, ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна испытывает трудности с оплатой внешнего долга. По его мнению, в следующие два года Киеву придётся раскошелиться на миллиарды долларов, из-за чего в государстве сложилась «достаточно критическая ситуация».