МВД Грузии вызвало на допрос по делу о беспорядках на митинге в грузинской столице 20 июня члена оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатию Деканоидзе, лидера «Национал-демократической партии» Бачуки Кардаву, члена движения «Победившая Грузия» Губаза Саникидзе и члена партии «Закон и справедливость» Ираклия Глонти.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В качестве свидетелей на опрос вызваны четыре человека: Хатия Деканоидзе, Бачуки Кардава, Губаз Саникидзе и Ираклий Глонти, — рассказала собеседник агентства.
МВД расследует дело о беспорядках на митинге по статье «Организация группового насилия, руководство им или участие в нём», что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
На прошлой неделе уже дали показания в присутствии судьи-магистрата по этому же делу экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и бывший министр обороны, член «Нацдвижения» Георгий Барамидзе.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении всецело содействовать деэскалации напряжённости в отношениях между республикой и Россией, писал News.ru.