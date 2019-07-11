https://static.news.ru/photo/caec9b70-a41b-11e9-a4fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МВД Грузии вызвало на допрос по делу о беспорядках на митинге в грузинской столице 20 июня члена оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатию Деканоидзе, лидера «Национал-демократической партии» Бачуки Кардаву, члена движения «Победившая Грузия» Губаза Саникидзе и члена партии «Закон и справедливость» Ираклия Глонти.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В качестве свидетелей на опрос вызваны четыре человека: Хатия Деканоидзе, Бачуки Кардава, Губаз Саникидзе и Ираклий Глонти, — рассказала собеседник агентства.

МВД расследует дело о беспорядках на митинге по статье «Организация группового насилия, руководство им или участие в нём», что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

На прошлой неделе уже дали показания в присутствии судьи-магистрата по этому же делу экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и бывший министр обороны, член «Нацдвижения» Георгий Барамидзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении всецело содействовать деэскалации напряжённости в отношениях между республикой и Россией, писал News.ru.