Как в Германии действует Ку-клукс-клан

https://news.ru/storage/news/0248b7aac3368b95e442fcabc4724878/7efa4138-8ea5-400e-bdf4-7523d8a8e473_850.jpg Martin/flickr.com

Члены группировки Ку-клукс-клан

В ФРГ продолжают действовать расисты в капюшонах

При упоминании Ку-клукс-клана возникает образ людей в белых одеждах, скрывающих свои лица за капюшонами с прорезями. Они получили известность из-за своей необоснованной жестокости и нетерпимости к темнокожему населению США, где, собственно, и возникла эта ультраправая организация. Однако её манифестам удалось пересечь Атлантический океан ещё 100 лет назад и даже сейчас пропаганда продолжает находить отклик среди радикалов, например, в Германии.

В стране проведена масштабная операция против членов немецкого филиала экстремистской группировки Ку-клукс-клана (ККК) — в обысках участвовало более 200 полицейских. Правоохранительные органы конфисковали более ста единиц оружия и задержали 17 человек в возрасте от 17 до 59 лет. Всего под подозрением в совершении преступлений на почве расизма находится около 40 человек, сообщает Deutsche Welle. В то же время, силовики признают, что вышли на группу совершенно случайно — анализируя сообщения на мобильных телефонах ранее задержанных преступников. Также пока не установлена связь между самоназванным немецким филиалом и другими иностранными организациями — задержанные набирали сторонников в Сети и взимали с них членские взносы.

Ку-клукс-клан начал действовать в США в 1860-х годах в южном штате Теннесси. Его основатели были против предоставления гражданских прав темнокожему населению страны и для выражения своей позиции выбрали жестокие и кровавые методы судилища. Хотя организация получила свою печальную известность в США, впоследствии она пустила корни по всему миру, создав множество ответвлений, напрямую связанных с американскими группами или просто «вдохновлённых» ими. По данным Южного юридического центра по вопросам борьбы с бедностью, в США насчитывается от 5000 до 8000 членов ККК, при этом они входят в разные неоднородные группы, многие из которых конфликтуют друг с другом.

Германию идеология ККК достигла в 1920-х годах. Формирование локальных объединений происходило в Берлине при участии представителей американского Ку-клукс-клана, которые периодически навещали своих немецких последователей. После Второй мировой войны несколько ячеек ККК смогли уцелеть, причём свою лепту внесли американские солдаты — уроженцы южных штатов, которые не скрывали своей расовой ненависти и привозили соответствующие пропагандистские материалы, включая руководства по изготовлению бомб из подручных средств. С конца 1970-х годов в ФРГ действовало несколько праворадикальных групп, так или иначе заявляющих о своих связях с центральной структурой, общей численностью в две тысячи человек (по данным издания Abendzeitung). Mark Weber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Протесты против группировки Ку-клукс-клан в штате Теннеси, США

Немецких неонацистов заинтересовали расистские теоретические труды, особенно инструкции по вооружённой борьбе. Члены клана организовывали поджоги в американском гарнизоне в Баварии и на аэродроме в Битбурге с целью запугать темнокожих военнослужащих армии США. В 80-е годы немецкий Ку-клукс-клан стал всё чаще совершать нападения на афроамериканцев и евреев — служащих американской армии. В 1992 году толпа в немецком Бранденбурге пыталась убить африканца, выкрикивая при этом «Ку-клукс-клан»: члены банды хотели совершить самосуд, но мужчине удалось спастись. С 2000 по 2007 год члены немецкого отделения «Европейские белые рыцари» убили по меньшей мере девять частных предпринимателей турецкого происхождения, а также женщину-полицейского. По информации МВД Германии, в неонацистскую ячейку входило 20 человек, некоторые из них служили в полиции. Их действия ничем не отличались от традиционных методов членов ККК: на встречах они жгли кресты, пели антиконституционные песни и размахивали флагами со свастикой. При этом они держались в стороне от ультраправых группировок Германии, которые считали последователей ККК маргиналами.

Ещё в 2003 году в ходе ведомственного разбирательства два сотрудника пытались оправдать своё участие в ячейке тем, что якобы об истинном характере организации узнали не сразу, а позже её покинули. Но после убийства женщины-полицейского им вновь пришлось объясняться, тем более, что один из них оказался её непосредственным начальником.

В 2017 году местный журналист Фредерик Обермайер, собирая материал для своей книги, рассказал, что в Германии действуют несколько крупных групп, которые поддерживают отношения с американскими структурами, а в их состав по-прежнему входят полицейские. Сейчас в Интернете обнаружены следы как минимум четырёх предполагаемых немецких групп ККК. Одну из них, в Берлине, возглавляет человек, который сам себя называет «архиепископом» и его последователи — «преподобным имперским волшебником», отмечает Worldcrunch, добавляя, что власти говорят, что горстка последователей ККК находится под наблюдением полиции и спецслужб. Однако новые задержания свидетельствуют о том, что мелкие группы не без успеха пытаются распространить свои расистские взгляды, которые в итоге выливаются в преступления.