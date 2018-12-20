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Мужчину закрыли в сундуке за долги

Admiral Norton/Wikimedia Commons

в мире [ версия для печати ]

Арендодатели из города Червень Белоруссии избили своего бывшего квартиросъёмщика и держали его в сундуке. Мужчина съехал из снятой недвижимости, не оплатив услуги ЖКХ.

Арендатор приехал к хозяевам, чтобы отдать ключи, сообщается на сайте СК республики. Отец и сын начали избивать его, душить проводом и угрожать убийством.

Чтобы напугать мужчину, они затолкали его в вещевой сундук и заперли там. В итоге он был вынужден написать документ, в котором гарантировал возврат 400 белорусских рублей. До момента выплаты он должен был отдать свой паспорт, документы и ключи от автомобиля.

Когда потерпевшего выпустили, он обратился в милицию. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, а сами они находятся под арестом.

Ранее News.ru писал, что в Нижнем Новгороде коллекторы пообещали расправиться с детьми двух сестёр. Теперь в истории разбирается Следственный комитет. Женщины долгое время не могли понять, почему им угрожают, ведь они никогда не брали кредитов. Как оказалось, за них это сделала мать. Несколько лет назад женщина попала в тюрьму за убийство и не общалась с дочерьми, но вспомнила о них, когда ей понадобились деньги.


#Белоруссия #аренда
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