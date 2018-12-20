Мужчину закрыли в сундуке за долги

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Арендодатели из города Червень Белоруссии избили своего бывшего квартиросъёмщика и держали его в сундуке. Мужчина съехал из снятой недвижимости, не оплатив услуги ЖКХ.

Арендатор приехал к хозяевам, чтобы отдать ключи, сообщается на сайте СК республики. Отец и сын начали избивать его, душить проводом и угрожать убийством.

Чтобы напугать мужчину, они затолкали его в вещевой сундук и заперли там. В итоге он был вынужден написать документ, в котором гарантировал возврат 400 белорусских рублей. До момента выплаты он должен был отдать свой паспорт, документы и ключи от автомобиля.

Когда потерпевшего выпустили, он обратился в милицию. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, а сами они находятся под арестом.

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