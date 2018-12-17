Мужчина заболел из-за привычки нюхать грязные носки

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Житель провинции Фуцзянь в Китае был вынужден отправиться на лечение из-за поражения лёгких грибком. Мужчина получил заболевание из-за того, что нюхал свои грязные носки.

Сначала врачи лечили пациента от обычного кашля, но истинная причина недомогания была выяснена только после получения рентгеновского снимка, сообщает Apple Daily.

Оказалось, что больной вдыхал запах носков уже в течение долгого времени. Однако болезнь развилась, когда его иммунитет ослаб из-за недосыпа, связанного с появлением в семье маленького ребёнка.

Сейчас мужчине назначено лечение, и он начал выздоравливать.

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