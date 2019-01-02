Мужчина в Индии уснул с мобильником и умер

Пожилой житель Индии скончался от ожогов, которые он получил из-за взрыва мобильного телефона. Инцидент произошёл в одной из деревень страны.
60-летний мужчина, по словам супруги погибшего, лёг в кровать с устройством в кармане. Ночью аккумулятор взорвался, а одежда мужа начала гореть.
Индиец скончался от полученных травм, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Похожие случаи в этой стране уже были. Так, в прошлом году девушка погибла из-за взрыва смартфона. Она разговаривала по нему, подключив гаджет для подзарядки.