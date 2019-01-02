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Мужчина в Индии уснул с мобильником и умер

Prabhat Kumar Verma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пожилой житель Индии скончался от ожогов, которые он получил из-за взрыва мобильного телефона. Инцидент произошёл в одной из деревень страны.

60-летний мужчина, по словам супруги погибшего, лёг в кровать с устройством в кармане. Ночью аккумулятор взорвался, а одежда мужа начала гореть.

Индиец скончался от полученных травм, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Похожие случаи в этой стране уже были. Так, в прошлом году девушка погибла из-за взрыва смартфона. Она разговаривала по нему, подключив гаджет для подзарядки.


#пожары #смартфоны #индия #взрывы
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