Мужчина в Индии уснул с мобильником и умер

https://news.ru/storage/news/2cae1a1f0fbedb5ce88e02ab853b8da4/19be2541-d38a-4744-8293-d737050ea942_850.jpg Prabhat Kumar Verma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожилой житель Индии скончался от ожогов, которые он получил из-за взрыва мобильного телефона. Инцидент произошёл в одной из деревень страны.

60-летний мужчина, по словам супруги погибшего, лёг в кровать с устройством в кармане. Ночью аккумулятор взорвался, а одежда мужа начала гореть.

Индиец скончался от полученных травм, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Похожие случаи в этой стране уже были. Так, в прошлом году девушка погибла из-за взрыва смартфона. Она разговаривала по нему, подключив гаджет для подзарядки.