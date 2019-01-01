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Мужчина спас кота из замёрзшего озера в Америке

Doreen Zorn/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Житель американского штата Индиана спас кота, который тонул в замёрзшем озере. Семья 22-летнего Дардена Шурга сняла его поступок на видео и выложила в Интернет.

Увидев попавшее в беду животное, молодой человек не раздумывая бросился ему на помощь. При этом он сильно поранился о тонкий лёд. Однако, по его словам, он не мог поступить иначе.

Ранее News.ru писал, что семь жителей Иркутска пострадали в пожаре в ночь на 1 января в многоэтажном доме. Происшествие случилось на ул. Ленской, на пульт спасателей поступило сообщение от жильцов дома.


#коты #ВМССША #кошки #лед #озера
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