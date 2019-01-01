Мужчина спас кота из замёрзшего озера в Америке

https://news.ru/storage/news/5a6e522714022248749bd7a47af5425f/44c00b44-2565-4c61-8880-d647129a87bc_850.jpg Doreen Zorn/Global Look Press

Житель американского штата Индиана спас кота, который тонул в замёрзшем озере. Семья 22-летнего Дардена Шурга сняла его поступок на видео и выложила в Интернет.

Увидев попавшее в беду животное, молодой человек не раздумывая бросился ему на помощь. При этом он сильно поранился о тонкий лёд. Однако, по его словам, он не мог поступить иначе.

Ранее News.ru писал, что семь жителей Иркутска пострадали в пожаре в ночь на 1 января в многоэтажном доме. Происшествие случилось на ул. Ленской, на пульт спасателей поступило сообщение от жильцов дома.